Madres de familia rechazan intervención de Atenas Ibarra en Frontera

Madres y padres de familia de la escuela primaria Sara Rendón expresaron su inconformidad por la llegada de la nueva directora, Atenas Ibarra, a quien señalan de pretender intervenir en recursos económicos que fueron reunidos durante el ciclo escolar anterior.

Susana Cortés, madre de familia del plantel ubicado en la colonia Sierrita de Frontera, explicó que los padres habían reunido recursos con el propósito de completar el financiamiento para la construcción de un techo, obra cuyo costo estiman en alrededor de 700 mil pesos.

Señaló que actualmente cuentan con aproximadamente 80 mil pesos y que tenían previsto realizar un último bingo para reunir el dinero que falta. Cortés afirmó que la inconformidad surgió luego de que la nueva directora les habría solicitado entregar los recursos que fueron recaudados durante el ciclo anterior.

"Es bien fácil llegar y pedir dinero que ya se trabajó cuando los padres de familia también se pusieron de acuerdo y aceptaron", manifestó.

La madre de familia sostuvo que los recursos fueron recaudados por la sociedad de padres con un objetivo específico y consideró que la administración de ese dinero debe permanecer en manos de los propios padres de familia, no de directivos o docentes. Agregó que existe además un recurso de 600 mil pesos destinado a la escuela, cuya aplicación estaría relacionada con mejoras al plantel. Sin embargo, aseguró que los padres aún esperan claridad sobre la autorización para utilizarlo en la construcción del techo.

Según Cortés, la anterior administración del plantel habría utilizado los recursos disponibles para atender necesidades relacionadas con el techo, por lo que actualmente buscan completar nuevamente el proyecto. La madre de familia también cuestionó que se planteen otras acciones de mantenimiento antes de resolver lo que considera una de las principales necesidades del plantel.

Sobre la nueva directora, Cortés calificó su actitud como "prepotente" y aseguró que durante sus primeros acercamientos con los padres habría manifestado que también se encargaría de "educarlos". La madre de familia rechazó esa postura y destacó que entre los integrantes de la comunidad escolar existen profesionistas que participan en la organización y gestión de las actividades.

"Habemos padres que estamos preparados y tenemos también educación y títulos", expresó. Cortés pidió que se respete la organización de los padres de familia y que exista transparencia en el manejo de los recursos destinados a la escuela.

Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión de la madre de familia. La directora Atenas Ibarra no ha emitido, en esta información, una postura sobre las acusaciones, por lo que queda pendiente conocer su versión respecto al manejo de los recursos y el proyecto del techo.