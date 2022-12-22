Incumplen empresas con pago de aguinaldo

SALTILLO, COAH.- Luego de que el pasado 20 de diciembre venció el plazo para que los patrones hicieran entrega del aguinaldo a los trabajadores, la titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila, Nazira Zogbi Castro, dio a conocer que la dependencia activó un número telefónico para recibir las quejas de los empleados que no han recibido la prestación.

De acuerdo al Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el derecho al aguinaldo obliga a los patrones a remunerar a sus trabajadores con una parte proporcional del salario para final de año, esta misma ley establece que los empleados tienen derecho a recibir el aguinaldo antes del 20 de diciembre de cada año.

“Estamos en revisión de las quejas de aquellos empleados que no han recibido la prestación, lo importante es que sepan que sus denuncias son anónimas, para que no sientan que se tomarán represalias en su contra por parte de las empresas que incumplen con la prestación; o bien, que no quieran decir nada por temor a ser despedidos”, explicó la funcionaria estatal.

Zogbi Castro añadió que también existen casos en los que los trabajadores no cumplieron con las jornadas establecidas en los contratos por haberse incorporado meses después de que inició el año, además de registrar un importante ausentismo, lo que impacta en el porcentaje de las percepciones por aguinaldos.

Finalmente, la titular de la Secretaría del Trabajo de Coahuila destacó que las empresas que hayan incumplido en el pago, pueden ser demandados por exigencia individual o colectiva, además de que se les aplican sanciones por la omisión de proporcionar la prestación a la que tienen derecho los trabajadores y hasta el momento, solamente tienen una queja de una empresa de Ramos Arizpe que no les proporcionó a los empleados el aguinaldo.