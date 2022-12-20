Informa avances Dr. Juan Antonio

CASTAÑOS COAH-. El alcalde Juan Antonio Garza García rindió su primer informe de gobierno ante la población castañense, el evento se llevó a cabo en la presidencia municipal donde dijo que se tuvieron importantes logros y que el próximo año contemplan importantes proyectos en beneficio de la población.

Durante el primer año de gobierno el Aquietamiento de Castaños trabajó bajo los ejes transformativos, Austeridad municipal y Buen Gobierno, Protección y Seguridad Ciudadana, Progreso Económico Sustentable, Bienestar y Desarrollo Incluyente.

El alcalde dijo que este año fue difícil, fue un gran reto administrar un municipio porque a pesar de que no se cuenta con mucho apoyo con los recursos propios se hace más de lo que se puede pero el alcalde aseguró que el recurso del pueblo se están cuidando y usando con mucha transparencia y honestidad.

En su informe mencionó que gracias a la confianza que la gente tuvo a lo largo de este año se han tenido buenos resultados que sin ellos no sería posible pues para esto se contó con el recurso de los impuestos que los ciudadanos pagan a quienes exhortó a seguir cumpliendo como ciudadanos pues sus recursos se utilizan de la mejor manera.

Habló sobre las unidades que se compraron durante el primer año de gobierno, las cuales se obtuvieron con recursos propios lo que indica que las cosas se están haciendo bien, con trasparencia y con plan de austeridad.

“Vamos a seguir con el tema del agua potable que es el problema agudo de Castaños, pero vienen electrificaciones, pavimentaciones, apoyo al deporte, a la educación, todos esos rubros de mucha importancia”, comentó.

Para el próximo año se tiene que resolver el problema de la Laguna de Oxidación, esperan contar con el apoyo de Simas Monclova y Frontera para arreglar el cárcamo del rebombeo.

Mencionó que varios proyectos fueron entregados al Gobierno Federal y esperan que en su momento se anuncien aportaciones para llevarlos a cabo, son cerca de 8 expedientes relacionados al agua potable, a la trasformación del bulevar Gustavo Galaz, una ciclo vía por la orilla dl ferrocarril, son varios millones de pesos.