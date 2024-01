Informa Hugo Lozano a militantes priistas

San Buenaventura, Coahuila.- El primer priísta de San Buenaventura profesor Hugo Iván Lozano Sánchez presentó a la militancia del Partido Revolucionario Institucional su segundo informe de resultados.

Trabajando para que sigan las políticas ciudadanas implementadas es como se han alcanzado logros ya que durante muchos años el profe Hugo Lozano ha visto el crecimiento de su querido pueblo y aprovechó que le arroparon los exalcaldes a quienes les reiteró su reconocimiento por el esfuerzo que han hecho todos los que han trabajado por San Buenaventura, además de los alcaldes o alcaldesas también de regidores, directores responsables de área, coordinadores porque hacen un trabajo titánico para enfrentar una responsabilidad como este compromiso social.

"Nuestra fortaleza es darle prioridad a lo más importante, que es estar cercano a la gente y creo que eso nos hemos propuesto desde el inicio de la administración, yo he venido a rendir cuentas ante ustedes los militantes del PRI, el partido que me propuso para ser alcalde y que gracias a su invaluable apoyo estamos trabajando, cumpliendo las promesas y haciendo más obras por toda nuestra gente, porque al ganar gobernamos sin distinción, no podemos olvidar quien nos apoyó, mi gratitud siempre" enfatizó Hugo Lozano.

Después de la presentación de compromisos cumplidos, el Primer Priísta hizo la entrega de la revista con imágenes y el Informe detallado a César Uriel Mata Sanmiguel presidente del PRI en San Buenaventura y Secretaria General Nelvis Villarreal, también asistieron el Delegado Vicente Zavaleta, comisariado Beto Medina y la Licenciada Ericka Valdés en representación del Presidente Estatal del PRI Coahuila.