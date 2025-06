Viajero desde Dallas denuncia corrupción policial en Sacramento

SACRAMENTO, COAHUILA.- Un paisano que viajaba desde Dallas, Texas, rumbo a Zacatecas, denunció públicamente a elementos de la Policía Municipal de Sacramento, Coahuila, por presuntos actos de corrupción luego de que lo detuvieran e infraccionaran con argumentos que, asegura, no tienen fundamento legal.

Hugo Hernández relató que el pasado 19 de junio fue detenido mientras transitaba por dicho municipio a bordo de una camioneta Suburban en la que transportaba sus pertenencias y maletas al interior del vehículo, con el fin de protegerlas de las lluvias.

"Me detuvieron los municipales y me dijeron que estaba prohibido traer equipaje dentro del vehículo, lo cual me parece absurdo. Me infraccionaron como si fuera una grúa o vehículo de carga, cuando mi camioneta es particular. Anexo la foto de la infracción para que se vea cómo la clasificaron erróneamente", explicó.

El monto de la multa fue de cinco mil pesos. Sin embargo, cuando se dirigía a realizar el pago formal, asegura que uno de los elementos policiacos se le acercó y le ofreció "arreglar" el asunto por la mitad del costo.

"Me dijeron que con 2 mil 500 pesos ahí quedaba todo, pero no acepté, porque no quise caer en la corrupción, aunque desde el inicio la multa ya era injusta. Además, no me quisieron dar la boleta, que porque sus supervisores se las piden, pero alcancé a tomarle foto para tener una prueba", señaló.

Hernández expresó su preocupación por la integridad de los cuerpos de seguridad del municipio y contrastó su experiencia con la del resto del estado.

"Me da mucha tristeza ver esto. En casi todo Coahuila es seguro viajar, pero en Sacramento ya están empezando a corromperse. No es justo que nos traten así cuando sólo queremos cruzar de manera tranquila a nuestros lugares de origen", finalizó.