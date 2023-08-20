Inicia la liga 41 de Softbol

Desde el Ayuntamiento de San Buenaventura a través del departamento Fomento Deportivo los equipos dieron inició a una temporada más de la liga de Softbol Varonil Nocturna mejor conocida como “Papeña”.

El alcalde Hugo Lozano hizo acompañado por el regidor Antonio Moreno Portillo, director de deportes Martin Martínez, la Sindica Maria Rosa Iglesias, regidor Ariel García de la Rosa como el regidor Sergio Rodríguez y Beto Garza presidente de la liga fueron testigos de este evento que arrancó con honores a la bandera para enseguida premiar a los ganadores de la pasada temporada

Los campeones de la edición pasada en la Categoría C1 el equipo Tablones y en la categoría C2 el equipo La Raza, recibieron sus trofeos por parte del Alcalde Hugo Iván Lozano.

Se reconoció el apoyo que la Presidencia Municipal se ofrece para fomentar el deporte en la cuidada unidad Deportiva ; siendo el lanzamiento de la primera bola por parte del alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez.

Entre los equipos de Softbol Nocturno Liga Papeña 41 que participarán en esta ocasión destacan:

En el Grupo 1, la Raza San Buena, Cerveceros, Coyotes, Gallos, Gramos Nadadores, Astros, Blue Jays Frontera, Rodríguez, Primos, Tablones, Multiservicios CR, Pollo Feliz, y Titanes.

En el Grupo 2 los Chenekes, Perritas, Las Máquinas, Parrilleros, Cachorros, Chichiflis, Bombones, Astros de la Cruz.