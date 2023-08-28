Inician clases con alegría y llanto

FRONTERA COAH-. Se llegó el inicio del ciclo escolar y muchos pequeños acudieron por primera vez a jardines de niños y primaria, algunos muy contentos de cursar esta etapa y otros que no pudieron resistir el llanto en este primer día de clases.



Así se vivió el comienzo, maestras de Frontera sobre todo de primer año de kinder y primaria tuvieron que buscar la manera de convencer a los pequeños de estar tranquilos y contentos en el salón.

Las lágrimas no se hicieron esperar no solo de los pequeñitos sino también de algunos padres de familia que se mostraron con sentimientos encontrados al momento en que sus hijos ingresaron a los planteles para estudiar.