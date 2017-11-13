Inician en San Buena los operativos de seguridad

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Joel Solís Díaz, director de Seguridad Pública Municipal dio a conocer los operativos que se implementarán a partir de la próxima semana en el primer cuadro de la ciudad y centro comercial para evitar atracos.

Además pedirá a los dueños de negocios y encargados de casas comerciales extremen cuidados para que sus locales no sean visitados por los ladrones.

Indicó que es una labor de los dos, por una parte los elementos policiacos que tienen que hacer la parte que les toca es decir los rondines de vigilancia y por el otro los dueños de negocios quienes tienen la obligación de cuidar todos los aspectos de sus locales y eliminar los puntos de inseguridad que haya.

Reconoció que el hecho de que no tengan suficientes elementos para vigilar la Ciudad no quiere decir que no lo vayan a hacer pues están ideando estrategias para dar una buena cobertura más ahora que se avecina la derrama económica decembrina.

El plan es cuidar los bancos, cajeros, casas comerciales, supermercados, tiendas de ropa que es donde se registran más robos a la vez pedir a la población que se mantenga a la expectativa y que denuncie en caso de alguna irregularidad, por otra parte esta la recomendación de que no porten mucho dinero en sus carteras o bolsas para evitar que se las roben”

Dijo que este es el mes más intenso de todos en cuanto a actividad policial se refiere y que espera que el pueblo haga la parte que le toca.