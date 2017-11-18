Iniciarán en diciembre los nuevos directores

Frontera, COAH.-El equipo de directores de la administración que encabezará Florencio Siller en 2018, comenzarán sus funciones en el mes de diciembre ya que serán los que reciban la entrega del Ayuntamiento y tendrán el conocimiento del manejo y trabajo de cada uno de sus departamentos con la finalidad de que ningún rubro se detenga para beneficio de los ciudadanos.

Y es que a pesar de que los trabajos de entrega-recepción ya iniciaron en cuestiones de registros o documentaciones, la entrega física se arrancará en al menos 10 días más ya que es plazo que las actuales autoridades requirieron para llevar a cabo el trabajo de manera formal.El alcalde electo Florencio Siller detalló que los trabajos del actual ayuntamiento presentan un avance significativo según se le ha notificado.

Explicó que de igual forma se ha aprovechado para que los directores que estarán en su gestión sean capacitados, llevándose a cabo ese trabajo en las instalaciones de la UPMF.

Se tomó la decisión de que los directores sean los que reciban porque así conocerán ya el trabajo de sus departamentos y se la dará continuidad en relación a no suspender las actividades en cuanto entren en función a partir del primero de enero.