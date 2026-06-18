Inspecciones en talleres mecánicos de Frontera tras lluvias

Luego de las recientes lluvias registradas en Frontera, la Dirección de Transporte y Vialidad inició una serie de inspecciones en talleres mecánicos y vulcanizadoras para evitar que desechos industriales terminen obstruyendo los sistemas de desagüe y provoquen encharcamientos en distintos sectores de la ciudad.

El director José Ibarra Guajardo, informó que durante las labores de limpieza realizadas tras las precipitaciones se detectó la presencia de piezas automotrices, llantas y otros residuos arrastrados por la corriente hacia trincheras y canales pluviales, lo que generó diversos taponamientos.

Explicó que, en coordinación con los departamentos de Ecología y Servicios Primarios, se emprendió un operativo de supervisión por instrucciones de la alcaldesa, con el objetivo de concientizar a propietarios de talleres y vulcanizadoras sobre el manejo adecuado de sus residuos. "Encontramos piezas de talleres mecánicos y llantas de vulcanizadoras dentro de los canales de desagüe, lo que provocó obstrucciones y encharcamientos durante las lluvias", señaló.

Las inspecciones contemplan al menos siete establecimientos ubicados en colonias como La Sierrita, Occidental, Zona Centro y otros sectores del municipio. Este jueves, personal de las dependencias involucradas realizaría recorridos en talleres localizados en la colonia Progreso.

Además de verificar el manejo de residuos, las autoridades exhortarán a los propietarios a no utilizar la vía pública para almacenar vehículos en reparación ni invadir banquetas, prácticas que también generan afectaciones a peatones y automovilistas.

El funcionario indicó que el propósito principal es prevenir nuevos problemas durante la temporada de lluvias y mantener libres los canales y drenajes pluviales para garantizar el correcto flujo del agua.