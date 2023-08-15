Instala PT módulo de afiliación en la plaza de Frontera

El Partido del Trabajo retomó los módulos de afiliación y fue en el primer cuadro de la ciudad pero pronto estarán en los municipios que abarca el Distrito y en cada una de las colonias de Frontera, la intención es seguir creciendo como se ha hecho en los últimos meses comentó Luis Moreno Fabela; coordinador municipal del Partido del Trabajo.

El entrevistado comentó que tienen un programa de afiliación permanente que se suspendió en campaña pero que ya lo reinician y estarán municipio por municipio para afiliar a la gente del distrito que se quiera a unir a esta propuesta política.

Dijo que hay mucha gente afiliada pero esperan que más gente se una a este equipo de trabajo, que se integren, que participen y que juntos busquen el cambio que se necesita.

Comentó que esta actividad se realiza con la finalidad de recabar lo que el pueblo opina porque se trabaja en servicio de los mismos ciudadanos, por ello invitó a los ciudadanos que se quieran afiliar además se están preparando para el próximo electoral.

Los requisitos es la credencial para votar, llenar el formato, brindar firmas y huellas es así como se afilian al Partido del Trabajo, el coordinador municipal comentó que en los últimos años ha incrementado el número de personas que se afilian al PT, aunque no quiso brindar estadísticas pero mencionó que es sorprendente como la gente está brindando la oportunidad a este partido de que los represente.