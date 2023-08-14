Instalan en San Buena puntos de hidratación

San Buenaventura, Coahuila.- El departamento Transporte y vialidad de San Buenaventura instalaron puntos de hidratación en apoyo a los choferes de taxis o camiones.

Como parte de las acciones contra enfermedades por altas temperaturas o golpe de calor se está trabajando cercano a los ciudadanos o usuarios del transporte público.

La regidora Blanca Selene Cuellar y el director del Departamento de Vialidad y Transporte Jesús Garza establecieron puntos de hidratación para entregar botellines de agua para los usuarios, camioneros y taxistas.

Además se da seguimiento a las gestiones de la población como la Reparación de señalamientos que solicitaron vecinos de la calle Ramos Arizpe esquina con Victoria.

Con la rehabilitación del bordo ubicado en calle Reforma entre Matamoros y Mariano Zertuche, la regidora Selene Cuellar manifestó que se cumple con la gente de San Buenaventura y se previenen accidentes viales.