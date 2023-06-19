Instalan punto de hidratación

San Buenaventura, Coahuila.- La instalación de un punto de hidratación en plaza principal de San Buenaventura, fue bien vista y aceptada por la población que realizaba trámites en la Zona Centro y con gusto se acercaron a tomar botellines de agua.

Personal del DIF acondicionaron hieleras grandes con barras de hielo para repartir agua fresca a los habitantes que transitaban por la plaza.

El joven alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez hizo un llamado a la sociedad de cuidarse en esta tercer ola de calor, estar al pendiente de la población más vulnerable como son niños menores de 5 años y adultos mayores.

Pidió no exponerse a los rayos del sol, buscar lugares con sombra porque la exposición directa ha arrojado más de 55 grados centígrados por ello se está trabajando con acciones para atender esta emergencia.

Para el alcalde Hugo Lozano es muy importante evitar las enfermedades por insolación o golpe de calor y ha coordinado acciones con el DIF, Seguridad Pública, Salud y Protección Civil para dar seguimiento a cualquier petición.

El Edil dijo que estas recomendaciones son urgentes porque beber agua es una práctica primordial para mantener las funciones físicas normales, estar deshidratados disminuye la capacidad intelectual, la concentración, el rendimiento físico y la memoria por eso seguirán trabajando para atender a la gente que por necesidad tiene que salir a Zona Centro o Presidencia Municipal.

La gente que por sus labores o actividades se encontraban cerca del lugar, pasaron por sus botellines de agua y externaron gratitud.