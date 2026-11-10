Instituto Ejido 8 de Enero lanza grupo vespertino en Monclova

Para acercar la educación media superior a jóvenes que enfrentan dificultades económicas o de transporte, el Instituto Ejido 8 de Enero, perteneciente a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), abrirá un grupo vespertino con sede en Monclova y capacidad para 40 estudiantes.

Eloísa Treviño Olalde, directora del plantel, informó que durante noviembre permanecerá abierto el periodo de inscripciones para jóvenes que deseen ingresar a preparatoria, tanto en las instalaciones del ejido 8 de Enero como en el nuevo grupo que se proyecta en Monclova.

Explicó que este último funcionará en un horario de 14:00 a 18:00 horas, con maestros asignados por materia y seguimiento académico presencial, bajo el registro del Instituto Ejido 8 de Enero y de la Universidad Autónoma de Coahuila.

La nueva preparatoria en Monclova busca atender a jóvenes con dificultades económicas.

La propuesta busca beneficiar principalmente a estudiantes de Monclova que no ingresaron a preparatoria en agosto, que desean cambiar de escuela o que no pueden continuar pagando una institución privada. También representa una alternativa para quienes tienen dificultades para trasladarse hasta el ejido 8 de Enero.

La directora señaló que el plantel cuenta actualmente con 70 alumnos distribuidos en tres grupos, correspondientes a distintos semestres y modalidades. La meta es superar los 100 estudiantes antes de concluir el año, por lo que buscan ampliar las oportunidades de ingreso.

El Instituto Ejido 8 de Enero espera superar los 100 estudiantes antes de fin de año.

Detalló que la institución maneja opciones escolarizadas, abiertas y semipresenciales, con alternativas para jóvenes que trabajan o que, por distintas circunstancias, no pueden acudir diariamente a clases.

En cuanto a los costos, indicó que el pago semestral es de aproximadamente 3 mil 786 pesos, mientras que los estudiantes que ingresan desde otras preparatorias pueden solicitar la validación de materias cursadas.

Treviño Olalde destacó que una de las ventajas de estudiar en una preparatoria de la UAdeC es que los egresados de sus propios planteles no tienen que cubrir el pago de revalidación al continuar sus estudios en la universidad.

Además, mencionó que los estudiantes pueden acceder a programas de becas, entre ellos la Benito Juárez y la beca de inclusión, esta última dirigida a alumnos que cumplen con determinados requisitos académicos y que, al pasar a tercer semestre, pueden cubrir una cuota de 10 pesos, de acuerdo con el esquema referido por la directora.

Agregó que el plantel registra una baja deserción escolar, situación que atribuyó a la atención personalizada, los grupos reducidos y la comunicación constante con los padres de familia mediante tutorías y seguimiento académico.

Las inscripciones estarán abiertas durante noviembre con requisitos específicos.

Las inscripciones estarán abiertas durante todo noviembre. Los interesados deberán presentar acta de nacimiento, certificado de secundaria, CURP y dos fotografías, además de acudir personalmente para realizar su matrícula.

Para mayores informes, pueden comunicarse al teléfono 866 110 2360, en horario de 8:00 a 14:00 horas.