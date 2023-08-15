Integran en Ciénegas Comités ciudadanos

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- Autoridades municipales de Cuatro Ciénegas siguen formando Comités Ciudadanos con la finalidad de trabajar unidos a las familias bajo acuerdos colectivos con cada colonia.

Además se tuvo una reunión con los comités ya establecidos como en la colonia las Magdalenas donde cada uno de los habitantes logra comunicar cualquier tipo de problema que tengan.

Se nombró a las personas que fungen como enlaces y que se eligieron para el comité que diariamente está al pendiente de las necesidades de su sector.

La finalidad es registrar cada gestión y pasar la información a cada una de las direcciones del actual ayuntamiento que encabeza el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez quien ha solicitado se dé prioridad a las gestiones de la ciudadanía.

Las Magdalenas viene trabajando en unidad pues entre los vecinos se nombró a cada persona responsable de una cartera social representa dos por la Presidente del Comité Rosa María Rodríguez.