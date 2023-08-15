Contactanos

Coahuila

Integran en Ciénegas Comités ciudadanos

Se trabaja junto a habitantes por el bienestar del Pueblo Mágico.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 15 agosto, 2023 - 06:17 p.m.
Integran en Ciénegas Comités ciudadanos
Autoridades municipales de Cuatro Ciénegas siguen formando Comités Ciudadanos.

Cuatro Ciénegas, Coahuila.-  Autoridades municipales de Cuatro Ciénegas siguen formando Comités Ciudadanos  con la finalidad de trabajar unidos a las familias bajo  acuerdos colectivos con cada colonia.

Además se tuvo una reunión con los  comités ya establecidos como  en la colonia las Magdalenas donde  cada uno de los habitantes logra  comunicar cualquier tipo de problema que tengan.

Se nombró  a las personas que fungen como  enlaces y que  se eligieron para el comité que diariamente está al pendiente de las necesidades de su sector.

La finalidad es registrar cada gestión y  pasar la información a cada una de las direcciones del actual ayuntamiento que encabeza el alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez quien ha solicitado se dé prioridad a las gestiones de la ciudadanía.

Las  Magdalenas viene trabajando en unidad pues entre los vecinos se nombró a cada  persona responsable de una  cartera social  representa dos por la Presidente del Comité  Rosa María Rodríguez.

1 / 3
Integran en Ciénegas Comités ciudadanos
La finalidad es trabajar unidos con las familias bajo acuerdos colectivos con cada colonia.
2 / 3
Integran en Ciénegas Comités ciudadanos
Las Magdalenas viene trabajando en unidad pues entre los vecinos se nombró a cada persona responsable de una cartera social.
3 / 3
Integran en Ciénegas Comités ciudadanos

  • Integran en Ciénegas Comités ciudadanos

    La finalidad es trabajar unidos con las familias bajo acuerdos colectivos con cada colonia.

  • Integran en Ciénegas Comités ciudadanos

    Las Magdalenas viene trabajando en unidad pues entre los vecinos se nombró a cada persona responsable de una cartera social.

  • Integran en Ciénegas Comités ciudadanos

  • Integran en Ciénegas Comités ciudadanos
  • Integran en Ciénegas Comités ciudadanos
  • Integran en Ciénegas Comités ciudadanos
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados