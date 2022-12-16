Invertirá Frontera 600 mdp en obras

Para el próximo año se tiene importantes proyectos para el municipio de Frontera, en estos se estima una inversión de 600 millones de pesos, estas obras son prácticamente una realidad y empezarán a ejecutarse durante los primeros días del mes de enero, así lo comentó Roberto Clemente Piña Amaya; presidente municipal en su primer informe.

El alcalde dio a conocer estos proyectos con fotografías, maquetas, proyectos bien realizados en los que se ha trabajado desde hace tiempo y en los que no descansará hasta verlos hechos una realidad, pues está convencido que es lo que necesita la ciudadanía de Frontera.

“Tenemos que arrancar, el departamento de proyectos de inversión de la presidencia municipal está trabajando fuertemente, confiamos en que la gente responda de manera importante con los temas que hacen fuerte a un municipio como lo es el predial”, comentó el alcalde.

Esperan tener buena captación del impuesto del predial pero de todas formas se tiene el colchón necesario para arrancar las obras, lo primero es la preparatoria del Ejido 8 de Enero, después está la construcción de la Central de Bomberos de Frontera y también la Unidad Deportiva que llevará por nombre “Armando Pruneda Valadez”.

El alcalde comentó que esa unidad deportiva arrancará la primera semana del año y será en la colonia La Sierrita, están buscando la participación federal y estatal en el tema del Ceafre donde se requiere de una inversión de 109 millones de pesos, también trabajarán en el arroyo de Frontera o donde se requieren 350 millones de pesos.

“La preparatoria es una realidad, la ciudad deportiva Armando Pruneda y la Central son una realidad, pero en lo que sí estarán buscando apoyo es en el Cefare, porque es un proyecto millonario”, comentó el alcalde.