Invertirán en jardín de niños

FRONTERA COAH-. El Ayuntamiento de Frontera invertirá una importante cantidad de recursos para terminar la construcción del Jardín de Niños del Ejido Fresnillo, luego de que el plantel resultó beneficiado con el programa “Mejora tú escuela" pero dicha construcción quedó incompleta por lo que este lunes los pequeños no pudieron regresar a clases.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Roberto Piña, mencionó que el recurso no alcanzó, los pequeños estaban en unas instalaciones muy dañadas que al terminar el ciclo escolar pasado fueron supervisadas por el mismo alcalde quien se dio cuenta del calor que hacía por el techo de una lámina y el peligro que representaba el salón para los pequeños.

Por ello se construyó el otro salón pero no completaron y ahora autoridades municipales hicieron el compromiso es terminarlo, tendrán que cerrar, enjarrar, instalar piso, además de dos aparatos de clima, alumbrado y un par de sanitarios para los pequeños.

El saló para que tomen clases estará listo en una semana, por lo pronto los niños tomarán sus clases en sus hogares con apoyo de sus padres y apoyados por su maestra.

“No sé cuánto es pero tenemos un guardadito y lo vamos a usar en este ejercicio de la educación, confío en que sea poco, pero nos echaremos un clavado, a ver cuánto sale”, comentó el alcalde Roberto Piña.

Son cerca de 12 niños los que tomarán sus clases en preescolar, pero tendrán unas instalaciones dignas gracias al apoyo del municipio que tiene un gran compromiso en los temas de educación, por eso los padres de familia agradecieron el gran apoyo del Ayuntamiento de Frontera.