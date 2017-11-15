Investigan fraude en la Sara Rendón

Frontera.- Ante la petición de autoridades educativas, la sociedad de padres de familia en la región Centro mantiene abierta una investigación en torno al posible desfalco por 15 mil pesos que la tesorera de la sociedad de padres en la escuela primaria Sara Rendón, donde no se cuenta con comprobantes de gastos, pero tampoco existe el dinero.

Como coordinador de la asociación de padres de familia en la región Centro, Javier Castillo Vázquez informó que fue por llamada de una inspectora de zona como conocieron del tema en la primaria señalada donde ya se inició la investigación correspondiente.

Dijo que de entrada y tras dialogar con los directivos de la escuela, se conoció que hay un faltante de 15 mil pesos en las arcas de la sociedad de padres de familia de ese plantel y por el momento la tesorera, de la cual se reservó el nombre, al parecer no cuenta con documentos para su comprobación.

Explicó que el día de mañana sostendrá reunión con los directivos del plantel y estará también la tesorera con la finalidad de conocer si existe o no una razón justificable por el faltante del dinero que equivale a 15 mil pesos.

De igual manera explicó que para algunos pareciera una cantidad baja, pero para la escuela representa mucho, ya que es parte de las cuotas que entregaron los padres al momento de que sus hijos ingresaron al plantel.

Por ello, explicó que es importante que se esclarezca el tema y se encuentra la mejor solución, que en este caso sería recuperar los 15 mil pesos o en su momento si no existe la comprobación que la encargada de las finanzas aporte en especie en aparatos de beneficio para la escuela la cantidad señalada.