Investigará Yolanda bloqueo de la Saca

Cuatro Ciénegas., Coah.- La Alcaldesa Yolanda Cantú Moncada dijo que en estos últimos meses no ha tenido un acercamiento con los productores y campesinos del municipio de Frontera, quienes asegura está bajando la afluencia de la Saca Salada debido a un bloqueo con diques que se realizó en el municipio de Cuatro Ciénegas.

"La verdad es que en estos últimos meses no se me han acercado ninguno de los ejidatarios de Frontera para plantearme esta problemática, sin embargo, no es un tema que desconozco pues son varios años los que se ha tenido este conflicto entre agricultores y la asociación Pronatura"

La edil dijo que según los últimos reportes que recibió ya no se tenía el bloqueo que durante el año pasado habían colocado de lado de Cuatro Ciénegas, pero se comprometió a revisar el caso asegurando que no se debe dejar sin agua a las personas que viven de sus tierras en ninguno de los municipios de la región".

Es importante señalar que el pasado primero de septiembre los campesinos del 8 de enero se entrevistaron con el delegado de la Conagua y el Alcalde Electo Roberto Piña para plantearle esta problemática, la cual aseguraron estar viviendo de nueva cuenta desde hace más de tres meses.

El grupo de personas aseguraron que es muy bajo el caudal de agua que llega al municipio por medio de la Saca Salda debido a que gente de Pronatura a colocado una especie de tapón al paso de agua lo que no permite que esta recorra libremente las acequias generando falta de agua para las tierras de labor en Frontera y otros municipios de la región.