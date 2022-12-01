Invierte 60 mdp Piña en el 2022

La obra pública no se detiene en el municipio de Frontera; un rubro en el que el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya ha invertido más de 60 millones de pesos en el primer año de su gobierno.

En el último mes del 2022, hay obras importantes que siguen su curso para el desarrollo de la ciudad, el bienestar de la población y para elevar su calidad de vida.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, informó que sólo en la unidad deportiva Raúl Papo Ríos y el drenaje pluvial de la colonia Guadalupe Borja se aplicó una inversión de 40 millones de pesos.

Actualmente se realiza la construcción de la plaza de Jardines de Aeropuerto que incluye una cancha de futbol 7, un espacio de juegos infantiles, área verde y otra para ejercicios.

En la colonia Guadalupe Borja continúa la primera etapa de la obra del drenaje pluvial que comenzó en la calle Torreón y sigue por la Sinaloa, Oriental, Francisco Javier Mina y Libertad, con la que se beneficiarán más de 20 mil habitantes.

"Me entero que ciertas administraciones municipales de aquí alrededor ya cerraron y no están trabajando e incluso que están pidiendo préstamos para pagar el aguinaldo pero nosotros estamos bien y estamos pensando en la proyección del próximo año", destacó.

Destacó que para el 2023 se contempla la recuperación del CEFARE, en la primera semana de enero van a arrancar la Unidad Deportiva que va llevar el nombre del regidor Armando Pruneda Valdés, construirán la Estación de Bomberos, rehabilitarán bibliotecas y harán por completo el proyecto del drenaje pluvial de la Borja.