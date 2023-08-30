Invierte Iron Cast $350 mil en Prepa

FRONTERA COAH-. Un recurso aproximado a los 350 mil pesos invirtió la empresa Iron Cast en la preparatoria Ladislao Farías Extensión 8 de Enero, así lo comentó Armando Garza Arizpe Gerente de la empresa, dijo que están convencidos de que la educación es lo mejor que se puede dar a los jóvenes y por eso siempre colaborarán en este tema.

El gerente reconoció la labor del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, señaló que se ven unas instalaciones dignas para los jóvenes, salones equipados, con minisplit para que puedan estar cómodos y recibir la educación.

El año pasado cuando vinimos a hacer el compromiso de trabajar juntos en este proyecto, pasamos por donde los alumnos tomaban sus clases, hoy ya se cuentan con estas instalaciones, con canchas, educación de calidad.

La empresa Iron Cast donó mobiliario, pupitres, escritorios, archiveros, minisplit, son cerca de 350 mil pesos, el gerente comentó que siempre buscarán cómo sumarse, apoyar a los jóvenes, han hecho otras actividades con la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, también se ha trabajado con la UTRCC, con la Facultad de Administración y Contaduría tratando de hacer el vínculo entre empresas y universidades e instituciones educativas.

Lo anterior, es la base y la clave de tener personas en la industria que puedan resolver problemas, que puedan ser eficientes y que ayuden a hacer una empresa competitiva, están en el ramo de metalmecánico, hacen fundición, monoblock y cabezas para los tráileres y para eso se requiere gente con mucha capacitación y habilidades, es lo que se hace sembrar para cuando los alumnos egresen se sumen a la empresa y puedan aportar.