Invierten 17 mdp en pavimentación

Un promedio de 17 millones de pesos se invirtieron durante el 2022 en el tema de pavimentación en Frontera, Roberto del Bosque; director de Obras Públicas, señaló que una gran cantidad de calles fueron pavimentadas después de mucho tiempo de esperar esta obra.

Señaló que ya terminaron las labores en la calle Universidad en la colonia La Sierrita y en la colonia Magisterio se hace la calle Ciencias Políticas y calle Preparatoria, ya se habían hecho compromisos con los vecinos porque en la esquina se hace un gran bache y afecta a una casa.

Se corrieron los niveles para que el agua pueda salir de esa calle, están por terminar en la colonia Esteban Martínez donde se compactaron las calles, no hay drenaje, se compactó, homogenizo con cal y la calle quedó transitable.

Están por terminan con un recarpeteo, sigue el recarpeteo de la zona donde están las empresas como Metelmex. El director comentó que hacen supervisión de obra, no hacen entrega de las obras, pero sí se está supervisando al inicio, a mediación y al terminar.

Se hizo la calle Ahuehuete, un circuito vial de Libramiento Carlos Salinas de Gortari con carretera 30, calle Manuel Alvarado y Jesús Lugo, la calle Agraristas en la Occidental, terminando en la colonia Magisterio con calle Universidad, Ciencias Políticas y Preparatoria.

La calle más grande fue la de la colonia Regidores donde se conectó la 30 con el libramiento Carlos Salinas de Gortari, ahí fueron 8 mil metros cuadrados. Se hizo lo mejor en cuanto a infraestructura deportiva para el próximo año se realizará la cancha de Armando Pruneda.