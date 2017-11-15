Invierten 60 mil pesos en patrullas y ambulancias

SAN BUENAVENTURA COAH.- El departamento de Adquisiciones ha invertido alrededor de 60 mil pesos en el mantenimiento de las tres patrullas de Seguridad Pública y las ambulancias de Protección Civil, pese a la erogación de gastos, en los últimos dos meses los gastos de esta área han bajado considerablemente debido al cierre de la administración.

Rocío de los Ángeles Galindo Campos, directora de Adquisiciones dijo que fue necesario destinar algo del recurso para la habilitación de las patrullas y las ambulancias ya que tienen que estar en buenas condiciones porque nunca se sabe cuándo se van a utilizar.

Ambos departamentos requieren de apoyo constante debido a que son unidades que siempre se utilizan y a todas horas, por ese motivo se busca tener una amplia comunicación con los directores para que nos digan que les hace falta y ayudar.

Por lo que respecta al recorte de recursos para los departamentos la encargada dijo que sí se ha dado, pero se debe a que conforme pasa el tiempo son menos gastos los que se generan en cada una de las áreas debido al cierre administrativo.

“Se gasta menos porque es la consigna que tenemos, pero por ningún motivo vamos a afectar los departamentos que requieran insumos como es el caso de los antes mencionados” puntualizó la entrevistada.

Sí hay recorte de participaciones pero no para todos los departamentos"

Rocío de los Ángeles Galindo Campos Directora de Adquisiciones