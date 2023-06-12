Invita a Piña de padrino

De nueva cuenta el alcalde fue invitado como padrino de graduación de los alumnos de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec de la colonia La Sierrita, fue mediante una sorpresa pues el alcalde fue invitado a la ceremonia de graduación y al terminar los alumnos de sexto pusieron a Roberto Piña a jugar béisbol, para después pedirle que los apadrinará, le obsequiaron una camisola de Los Acereros, sin pensarlo el alcalde dijo que sí y se comprometió a estar presente, para después mencionar que él no manda a ningún representante desde el año pasado ha estado presente en todas las graduaciones a las que lo invitan.