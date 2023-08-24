Invita alcalde a apoyar a Ytana

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El alcalde Manuel Humberto Villarreal Cortez destacó que en la sociedad cieneguense están muy contentos de que Ytana Torres represente a Coahuila y su natal Cuatro Ciénegas en el certamen Mexicana Universal.



La Plaza de las Tres Centurias ubicada en Aguascalientes será testigo del importante desfile de traje de gala donde Ytana pondrá en alto el nombre de su querido Pueblo Mágico y entidad ya que ese bonito lugar turístico se identifica por la tradición ferrocarrilera donde la coahuilense posó para anunciar su participación.

También se invita a seguir la página Mexicana Universal para seguir las publicaciones de Ytana por Coahuila, votar por ella

La Directora Nacional de este certamen de belleza Lupita Jones ha brindado gran apoyo a las participantes, agradeciendo al estado de Aguascalientes por las facilidades de este evento.

Beto Villarreal pidió de parte de la familia de la cieneguense Ytana Torres a los habitantes y sociedad en general conocer más de cerca las actividades de la bella Miss Coahuila que representa dignamente al Pueblo Mágico en este certamen.

Pidió ayudarle de todas maneras posible y brindarle el apoyo a través de sus redes sociales