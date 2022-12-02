Invita Beto a su Primer Informe

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, Administración 2022-2024, que encabeza el Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, rendirá su primer informe anual de resultados el próximo lunes 5 de diciembre, así lo dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Manuel Ángel Leal Castro.

Mencionó que en el evento formal se darán a conocer los logros y avances en materia de infraestructura, políticas públicas y sociales que se trabajó en bien de los cieneguenses e invitó a la comunidad en general.

"El gobierno que preside el Ing. Manuel Humberto Villarreal Cortez, estará presentando si primer informe de resultados, por lo cual, se invita a la ciudadanía para que nos acompañen en próximo lunes a las 12:00 de día para presenciar dicho evento en el salón de eventos María Bonita".

Leal Castro, mencionó que previo a este evento se hará entrega de los documentos oficiales al Cabildos en una junta especial protocolaria.