Invita Ciénegas a callejoneada

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El DIF de Cuatro Ciénegas invita a la Tradicional Callejoneada, un colorido festejo en honor de los abuelitos del Pueblo Mágico.

La señora Catalina Mata García Presidenta Honoraria del DIF expresó que están listos para celebrar el próximo viernes 25 de Agosto a las 7:00 p.m.

Mencionó que es un evento de mucha alegría donde los abuelitos pueden asistir ataviados con flores naturales, prendas de vestir blanco o colores muy tenues para caminar con la energía que les caracteriza por las principales calles del Centro Histórico.

El evento será encabezado por el presidente municipal Manuel Humberto Villarreal Cortez junto a su compañera de vida y presidenta del DIF, Catty Mata quien anunció que para animar la callejoneada se tendrá música en vivo a ritmo de tambora.

El inicio de este recorrido es el callejón de Guevara, un lugar pintoresco que será el escenario perfecto para captar imágenes de los abuelos en las coloniales fachadas para concluir en Plaza Principal con la verbena popular.