Invita Ciénegas a carrera ciclista

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas a través del Instituto Municipal de la Juventud invita a la población a una carrera ciclista.

Será este jueves 31 de Agosto a las 6:00 p.m. cuando se lleve a cabo la gran Rodada en el Pueblo Mágico para culminar el mes de la juventud.

El director del departamento de la juventud, Eder Ibarra Castro, pidió a cada uno de los jóvenes del municipio que se unan y participen en este gran paseo donde habrá muchas sorpresas para los asistentes.

También se hizo el llamado a todos los jóvenes y adolescentes beneficiarios de las bicicletas donadas por el Banco de Alimentos World Vision para disfrutar de las principales calles del Pueblo Mágico.