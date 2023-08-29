Invita Ciénegas a carrera ciclista

Cuatro Ciénegas, Coahuila.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas a través del Instituto Municipal de la Juventud invita a la población a una carrera ciclista.
Será este jueves 31 de Agosto a las 6:00 p.m. cuando se lleve a cabo la gran Rodada en el Pueblo Mágico para culminar el mes de la juventud.
El director del departamento de la juventud, Eder Ibarra Castro, pidió a cada uno de los jóvenes del municipio que se unan y participen en este gran paseo donde habrá muchas sorpresas para los asistentes.
También se hizo el llamado a todos los jóvenes y adolescentes beneficiarios de las bicicletas donadas por el Banco de Alimentos World Vision para disfrutar de las principales calles del Pueblo Mágico.
