Invita DIF a donar trenzas

FRONTERA, COAH.- El DIF Municipal de Ciudad Frontera invita a toda la población en general para la donación de trenzas y regalarlas para la fabricación de pelucas oncológicas.

Esto a través de la vinculación que tienen con asociaciones que ayudan a las personas que están enfrentando cualquier tipo de cáncer y se encuentran en la etapa de quimioterapia.

Esto a través de la vinculación que tienen con asociaciones que ayudan a las personas que están enfrentando cualquier tipo de cáncer y se encuentran en la etapa de quimioterapia.

Cada vez más personas se suman a esta noble causa, por eso la presidenta honoraria del DIF Municipal, Martha Zinnia Beltrán de Siller agradece esta participación.

Invitando a todo aquellos para que acudan al Centro Comunitario de la colonia Borja, ahí mismo se les corta el cabello, para que la trenza sea donada a las asociaciones con quien mantienen esa sinergia de apoyo para ayudar a quienes sufren de cualquier tipo de cáncer.

“Muchas de las personas que están enfermas deben pasar por la quimioterapia, provocando que se caiga su cabello, con éstas pelucas se les entrega de parte de las muchas asociaciones con las que trabajamos, para ayudarlos”.