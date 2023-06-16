Invita Sombrerete a Gran Cabalgata

San Buenaventura, Coahuila.- Para festejar 81 años de fundación del Ejido Sombrerete, se tiene previsto la llegada de cabalgantes y familias de la región centro-desierto.

La señora Elma Leticia Rodríguez Comisariada Ejidal invitó a la población aledaña de acompañarles este Domingo 18 de junio a la celebración donde los ejidatarios amanecen dando Gracias al Todopoderoso con una misa especial a las 9:00 am en la capilla del Ejido.

Saliendo de las mañanitas a la virgen, los ejidatarios arrancarán con un desfile a las 10:00 am, enseguida el acto cívico protocolario con la participación del Cabildo de San Buenaventura y alumnos de las escuelas locales.

Sombrerete es una comunidad muy especial que fue habitada por extranjeros que buscaron refugio pues emigraron de Italia, Turquía y España, dejando aquí sus costumbres, cultura e incluso formaron familias que hoy portan con orgullo sus apellidos.

Es el motivo que reúne a cientos de familias y cabalgantes que cada año se va reuniendo en el depósito El Campesino para salir a las 10:30 am con rumbo al Ejido Sombrerete donde los habitantes les recibirán con la deliciosa comida y guiso turco que no puede faltar en agradecimiento a todos los asistentes.

Durante el día hay muchas actividades, bailables folclóricos, rodeo y por la noche el baile de aniversario con Hermanos Barrón, las ganancias son en beneficio de la candidata a Flor del Ejido Naela Aglae Riojas Falcón.