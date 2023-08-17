Invitan a brigada de pintura en San Buena

San Buenaventura, Coahuila.- Presidencia Municipal de San Buenaventura a través de departamento Desarrollo Social invita a la BRIGADA DE PINTURA.

Será el próximo lunes 21 de agosto en horario de 10:00 am a 14:00 hrs en Plaza Principal, dirigida a todos los habitantes de la ciudad y comunidades rurales.

Pintura e impermeabilizante de 19 Litros se estará ofreciendo por tan solo $750 pesos.

La regidora Olga Sánchez Cervantes dio a conocer que además se tienen vigentes productos para mejoramiento de la vivienda; requisito indispensable presentar credencial INE, comprobante de domicilio y pago.

“Productos de muy buena calidad a precios por debajo del mercado así como una gran variedad de colores se estarán exhibiendo para la población en general, que tendrá acceso a pintura e impermeabilizante” informó la regidora de Desarrollo Social.