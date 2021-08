Invitan a Jornada de Mastografía

FRONTERA., COAH.- La Unidad de Medicina Familiar N0.9 en Frontera invita a las mujeres de 40 a 69 años a participar en la jornada de mastografías que se llevará a cabo 5, 6 y 7 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde en las instalaciones de la clínica, lo anterior para poder detectar a tiempo enfermedades o cáncer de seno y de esa forma pueda erradicarse por medio de tratamiento.

Esta jornada de detección oportuna del cáncer de mama dará inicio a partir del lunes 2 de agosto en la región centro y laguna, por lo cual el Instituto Mexicano del Seguro Social invita a las mujeres a participar y a través de las unidades móviles poder realizar el estudio correspondiente y detectar el cáncer de seno en etapas iniciales, lo cual mejora el pronostico en más del 90 por ciento de quienes lo padecen.

Jesús Seca Rivas detalló que serán las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 9 de Frontera, así como la No. 18 y la UMF No. 66 en Torreón, los centros donde se ubicarán estos vehículos hasta el sábado 7 del de este mes pues la campaña se llevará a cabo de manera coordinada en varios municipios de la Región.

Los informes para ser beneficiarias de este servicio pueden solicitarlos ya sea en la Coordinación Clínica o en el Departamento de Medicina Preventiva de la unidad más cercana, recordando que se debe de solicitar una cita de manera anticipada, sin dejar fuera a pacientes que lleguen directamente a la UMF.

Es importante señalar que los mastógrafos móviles son camiones equipados con la más moderna tecnología que el IMSS pone a disposición de las mujeres usuarias a fin de ampliar la cobertura de atención y prevención en este rubro, toda vez que se considera uno de los procedimientos más confiables para la detección del cáncer de mama.

Seca Rivas llamó a quienes participen en estas actividades a acatar las medidas de prevención durante la permanencia en las instalaciones médicas, como sana distancia, uso de cubrebocas en todo momento, lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70% y toma de temperatura al ingresar.