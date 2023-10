Invitan a sambonenses a aprovechar Dr. Vagón

SAN BUENAVENTURA COAH..- El alcalde Hugo Lozano Sánchez invitó a los ciudadanos de San Buenaventura a aprovechar la llegada del Dr. Vagón en la ciudad de Frontera y dijo que la gente que esté interesada en ir y no tenga la forma de trasladarse puede acercarse a la presidencia municipal donde los apoyarán llevándolos a la revisión médica gratuita.

"Hubo gente que nos decía que por qué no vinieron a San Buena y es porque no tenemos vías del tren, las ciudades que tienen oportunidad de que llegue este vagón es porque tienen vías y nosotros pues no", comentó el alcalde.

Pero los están trasladando, por eso el alcalde hizo la invitación está abierta interesados deben ir al DIF municipal de San Buenaventura, el primer día fueron un promedio de 5 personas pero había más personas por confirmar el traslado.

El alcalde dijo que afortunadamente Frontera es municipio vecino de San Buenaventura por eso mucha gente acudió de manera personal, en sus propios vehículos.

Agradeció y reconoció las acciones de la gente de Grupo México por acercar a estos especialistas a la gente del norte del país, más porque la atención es gratuita y de calidad.