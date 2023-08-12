Invitan hoy al Circuito Motocross

Víctor Javier Martínez García; director de Fomento Económico y Turismo, invitó a la población a la primera carrera que se realiza por parte del departamento “Motocross”, es un circuito que se tiene en el Ejido Pozuelos con importantes premios para el primero, segundo y tercer lugar.



La cita es hoy 13 de agosto a partir de las 10:00 am en el Ejido Pozuelos, la invitación es al público en general y sobre todo para quienes tienen este tipo de vehículos.

El director comentó que los premios son 2 mil, el segundo lugar mil y el tercer lugar 500 pesos, lo que se quiere es darle auge a este tipo de eventos y poco a poco irán incrementando las cantidades de los premios, esperan tener una buena cantidad y programar más fechas para tener muchos y mejores premios.

“La gente que le guste esto de las motocross no necesariamente para competir pero sí para que conozcan un poco sobre el área que se tiene precisamente para motos, cross o cuatrimotos”, comentó el director.

Dijo que espera que mucha gente acuda y se diviertan un buen rato en familia, mencionó que se ha hecho publicidad del evento, por eso se espera tener entre 250 y 300 asistentes.

Dijo que estas actividades fomentan la comunicación familiar, hay familias completas que les gusta esta actividad y acuden con sus vehículos todo terreno.