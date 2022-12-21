Irán menores “olvidados” a la PRONNIF

SALTILLO, COAH.- Ante la incidencia que menores que no son recogidos por sus padres en los planteles educativos de nivel básico a la hora de la salida, estos podrían enviarse a la PRONNIF para que sea en la dependencia en donde permanezcan a la espera de sus progenitores y de esta manera, poder investigar cuál es la razón del “olvido”.

Lo anterior lo dio a conocer el Secretario de educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro y agregó que es una medida que ya se analiza por parte de la dependencia para poder resguardar a los menores de edad que se quedan en las escuelas horas después de la salida, debido al descuido de los padres de familia.

“Esta es una sugerencia que nos han compartido los jefes de sector y docentes para que los estudiantes que presentan una situación recurrente de este tipo se canalicen a la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia; esta propuesta la vamos a presentar a la Consejería Jurídica para que sean ellos los que determinen si la medida es legal”, explicó el funcionario estatal.

Lo anterior se aplicaría en los casos recurrentes de niños y niñas que son “olvidados” en las escuelas debido a que los padres no cumplen con la responsabilidad de recogerlos a la hora de salida: “Puede ser que una vez suceda y esto es un caso aislado, pero hay ocasiones en las que son más de cuatro veces y será entonces cuando entreguemos a los menores a la PRONNIF, donde tendrán que recogerlos para que expliquen el motivo de la omisión”.

Finalmente, Saracho Navarro reiteró que de aprobarse la medida por la Consejería Jurídica de la Secretaría que encabeza, se integrará al Protocolo de Actuación en Casos de riesgo para el ciclo escolar 2023-2024.