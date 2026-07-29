Alcalde Javier Flores Rodríguez investiga daño a imagen en San Buenaventura

Autoridades de San Buenaventura investigan el daño ocasionado a la imagen del santo patrono de la parroquia local, hecho que el alcalde Javier Flores Rodríguez calificó como lamentable por su significado religioso, histórico y cultural para la comunidad.

El edil informó que desde que Seguridad Pública recibió el reporte, elementos acudieron al lugar y comenzaron con las investigaciones para tratar de identificar a quienes ingresaron al recinto y ocasionaron los daños.

Flores Rodríguez explicó que se revisan las cámaras de vigilancia ubicadas en negocios cercanos y en los alrededores de la parroquia, debido a que las cámaras del propio templo se encuentran actualmente en mantenimiento.

"Yo personalmente hablé con el padre poniéndome a sus órdenes", señaló el alcalde, quien agregó que se mantiene comunicación con el sacerdote para colaborar tanto en las investigaciones como en las acciones necesarias para atender los daños.

El presidente municipal lamentó el hecho y destacó el significado que tiene la imagen para los habitantes de San Buenaventura. "Es con mucho respeto la fe de nuestra gente aquí en San Buenaventura", expresó, al señalar que el daño no solamente afecta una imagen religiosa, sino también un elemento relacionado con la historia y cultura de la parroquia.

El alcalde aseguró que el Ayuntamiento colaborará en lo que corresponda para esclarecer el caso y dar con los responsables. Asimismo, manifestó su disposición para brindar apoyo económico, en caso de que sea necesario reparar o reponer la imagen dañada. "Yo estoy en la mejor disposición de apoyar", afirmó Flores Rodríguez, quien reiteró que el Municipio también se mantendrá a disposición de la parroquia para colaborar en las investigaciones policiacas.

Las autoridades continúan con la revisión de imágenes de videovigilancia de establecimientos cercanos, con la intención de obtener información que permita identificar a los responsables del acto vandálico.