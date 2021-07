Juan Antonio Garza García, Alcalde electo de Castaños

Una grata sonrisa y una persona amable fue quien nos recibió para contarnos una parte de su historia, la cual está llena de éxitos, trabajo en pro de los más desfavorecidos y sobre todo una gran cantidad de planes para el municipio del que llevará las riendas a partir del 1 de enero 2022, es el Doctor Juan Antonio Garza García, Alcalde Electo del municipio de Castaños quien abrió su corazón a Periódico La Voz para platicarnos como fueron sus inicios en el campo de la medicina y que lo llevó en este 2021 a conjugar la función pública con su apasionante mundo de las medicina.

Primero que nada, ¿Quién es Juan Antonio Garza García?

Juan Antonio Garza es un ciudadano más del oriundo del municipio de Castaños, nací un 21 de junio de 1953 y soy hijo del señor Valeriano Garza Muñoz y de Hortensia Herlinda García Padilla, tengo 13 hermanos y soy de los más chicos, mis padres siempre fueron un impulso para mí, pues me enseñaron el valor de la responsabilidad y de salir adelante, aun y cuando las condiciones económicas pudieran ser adversas, siempre debíamos trabajar para cumplir con nuestras metas y para mí ser médico fue un de ellas.

Siendo una carrera cara, ¿Cómo es que pudo estudiar medicina, teniendo una familia numerosa y qué lo alentó a estudiar esta bonita carrera?

Mis padres fueron personas muy conocidas aquí en el pueblo, ellos eran gente de antes, trabajadores y muy responsables, mi padre nació en 1911 y era de los hombres que fueron forjados a base de trabajo, mi madre nació en Monclova en 1913 y siempre fue una mujer que mantuvo a la numerosa familia unida y en el caso mío me apoyó para que estudiara medicina y u día pudiera regresar a aplicar los conocimientos en la gente del municipio, ya que durante mi niñez pude darme cuenta de que la gente en ocasiones pierde la vida por no tener recursos para atenderse o comprar medicamentos.

Mis padres eran comerciantes y eran de la idea de que, si ellos no tuvieron los recursos para estudiar una carrera, nosotros si íbamos a lograrlo con el esfuerzo de ellos y el nuestro.

¿Qué sucede cuando no se cuenta con el recurso para estudiar y aún así se tienen las ganas de sacar una carrera tan difícil como es la medicina?

Hay muchos sacrificios que se tienen que hacer, independiente de lo económico, también se tiene que poner mucho esfuerzo para estudiar, reunir para pagar los libros, transporte, asistencia, implica muchos gastos, mis padres siempre trabajaron duro para que nosotros estudiáramos y nuestro compromiso fue responder a su esfuerzo obteniendo buenas calificaciones y terminando de forma satisfactoria la carrera.

¿Al ser nativo del municipio de Castaños, presenció las carencias de servicios médicos y de salud para la población o qué lo llevó a estudiar y ejercer esa carrera?

Durante mi niñez en la comunidad de Castaños solo había un médico muy apreciado por todos que era el Doctor Eleazar Calderón, el brindaba su servicio a la gente del municipio, trabajaba en el IMSS en Monclova y en la Clínica San Martín en esos años y yo veía que la gente batallaba porque vivían en las comunidades rurales y en las colonias de la periferia, por eso ante un parto o una enfermedad, se ponían en las manos de curanderos y parteras, lo cual yo observaba, naciéndome de ahí la motivación para ser un buen médico, cercano a la gente y comprometido con la comunidad.

Usted siempre ha sido conocido por atender a la gente de escasos recursos, incluso sin cobrarles un solo peso, ¿tiene conocimiento del número de personas que ha ayudado salir adelante durante toda su vida?

Durante muchos años yo he cumplido con el legado de mis padres de prestar un servicio desinteresado a la comunidad, porque sé que la medicina no debe monetizarse, nosotros estudiamos para salvar vidas y nunca el no tener centavos va a ser un obstáculo para salvar la vida de una persona, debemos ser sensibles ante el dolor humano y ponernos en el lugar de esas personas que al igual que yo en mi niñez, viven con muchas necesidades y carencias, lo que en ocasiones limita el tener una buena salud.

“No terminaría de contar mis experiencias, son muchas las personas a las que he ayudado a cuidar su salud y para mi es un honor, pues yo viví dificultades de niño y vi como mucha gente no podía salir adelante por falta de recursos, yo me prometí ser un apoyo para ellos y hasta el momento lo he cumplido”.

¿Cómo le hace un médico para ayudar a la gente aun con las carencias que existen en el sector salud?

R=Tengo 40 años de carrera y nunca la he visto como algo monetario, yo lo veo como una labor de servicio a la gente más necesitada, yo no trabajo solo, lo hago de la mano con muchas personas incluso de Estados Unidos que nos envían recursos para transformarlos en despesas y medicamentos para los más necesitados, creo firmemente que una parte de la función del ser humano es servir a la gente, por algo dios nos pone en la tierra.

¿Cómo sacó energía y ganas para no claudicar durante la pandemia del covid-19 en la que mucha gente perdió la vida e incluso usted se contagió por atender a pacientes que no querían acudir a las instituciones de salud?

R=Sabemos lo difícil que es pasar por un problema de esta naturaleza, desgraciadamente yo me contagié al realizar visitas domiciliarias a los pacientes, mi esposa y mi familia no estaban muy de acuerdo en que yo siguiera consultado, pero aun cuando me contagié la gente respondió con oraciones y llamadas telefónicas, fue muy gratificante ver como estaban al pendiente de mí y sé que mi función médica implica sacrificios, pero con todos los cuidados seguimos adelante apoyando a quienes sufrieron al igual que yo esta terrible enfermedad.

¿Qué ha notado en este año y medio de trabajar en primera línea contra el covid y sus variantes, es difícil trabajar para enfrentar una pandemia con hospitales que en ocasiones no cuentan con los insumos o medicamentos necesarios para atender a los pacientes y para asegurar el bienestar de los médicos?

R=Las carencias nunca se van a acabar, yo miraba las dificultades que vivían las familias al tener una persona contagiada y no tener el recurso para un tanque de oxígeno, pruebas o medicamentos, algunos pudieron salir adelante y otros desafortunadamente no pudieron salir de esta situación, nosotros seguiremos trabajando para apoyarlos pues la pandemia alcanzo niveles críticos y aun tenemos que luchar en contra de ella.

>Su familia, un pilar muy importante para salir a trabajar todos los días<

¿Quiénes conforman la familia de Juan Antonio Garza?

R=Mi familia la integra mi esposa Oralia Aguilar Chávez quien ha sido mi compañera de vida, quien me cuida en las batallas más difíciles y quién me dio mis hermosos hijos Juan Antonio, Isaac, Rogelio Daniel y David, quienes llenaron mi vida de alegría haciéndome abuelo de 11 nietos.

¿Qué le dijo su esposa cuando usted se negó a dejar de atender pacientes covid aun poniendo en riesgo su propia vida y la de su familia?

R=Mi esposa siempre se preocupó, pero sabe que mi responsabilidad como médico es primero, es difícil ver familias desintegrarse por falta de atención medica y gracias a dios pudimos sacar adelante muchos pacientes que se contagiaron de covid y pudimos atenderlos a tiempo, yo me ponía en sus zapatos porque también lo padecí, así que hice las cosas con mucho cuidado y aquí estoy brindando apoyo a la comunidad.

¿Qué lugar ocupa su familia en el cúmulo de actividades que tiene?

R=Mi familia es lo más importante.

<Juan Antonio al frente de la política y la función pública>

¿Los valores familiares serán importantes para estar al frente de un municipio?

R=Lo primero es buscar la convivencia, que el núcleo de la sociedad es la familia y siempre será muy importante para llevar la labor dentro de un municipio, yo le digo a la gente de Castaños que la vida es corta y debemos aprovecharla, viviendo en armonía, ese será un punto importante de mi administración.

¿Dentro de lo que es su camino recorrido en la función pública, el doctor Juan Antonio Garza se considera un político?

R=No, yo soy un ciudadano como cualquiera, que quiere a Castaños y quiere lo mejor para su gente, pero viendo de frente a las personas y con la puerta abierta sin distingos de colores, lo político ya quedó atrás y ahora viene el trabajo en equipo para bien de nuestro municipio.

¿Cómo va a hacer para compaginar su labor y a función pública?

R=El pueblo nos ha dado su confianza y no debemos defraudarlos, conservaremos nuestra forma de trabajar con honestidad y transparencia, invirtiendo bien los centavos del municipio de Castaños en proyectos y obra para mejora de la calidad de vida de nuestros habitantes, sin mal gastarlos en cosas innecesarias y con un amplio sentido de la responsabilidad

¿Al no considerarse un político, que lo llevó a buscar la alcaldía de Castaños?

R=Yo ya fui alcalde desde el año 1982 hasta 1984 y dejamos de esa experiencia cosas positivas, sin embargo, la inexperiencia también de llevan a dejar algunas cosas pendientes, las cuales ya he observado con el tiempo que llevo trabajando y es lo que voy a hacer, trabajar de la mano de la gente, buscar un beneficio para ellos con honradez, honestidad y siempre buscando el bien común y sin intereses personales, como lo hemos hecho toda la vida.

¿Cuáles son las necedades más primordiales del municipio de Castaños?

R=el principal problema es los escases de agua potable, pasan los años y la gente sigue sufriendo por el desabasto de agua y es lo primero que vamos a abatir, un problema de salud pública también es el que representa la laguna de oxidación de la colonia California y sobre todo la seguridad Pública que tantos dolores de cabeza a causado, pues todos sabemos que nuestros paisanos ya no quieren pasar por aquí por temor a ser despojados del dinero que tanto les cuesta ganar en los Estados Unidos.

El deporte y la educación también es muy importante, pues es necesario apoyar a nuestros jóvenes a hacerse de un futuro prometedor en todas las áreas para que después regresen al terruño a brindar apoyo a la gente que los vio crecer, eso considero lo más importante.

¿En cuanto a la muy criticada función de los elementos preventivos, que piensa hacer, capacitarlos o renovar la plantilla para que la gente ya no tenga miedo de pasar por Castaños?

R=Nosotros fuimos a la ciudad de México a habar con el sub director de Seguridad pública, le expusimos la problemática y les dejamos ver las necesidades que teneos en ese rubro, ya que queremos un cuerpo de seguridad confiable, que conozca a la ciudadanía, si son del municipio sería mucho mejor, acabar con el problema de robos y extorciones en la carretera Federal 57 para que la gente pueda llegar con los enseres que traen para su familia con mucho esfuerzo sin que estos les sean arrebatados.

Yo dejaría la gente buena que esta en el departamento, sacar a la gente que no nos sirve y capacitarlos para que sean una mejor policía para la comunidad.

¿Qué es para usted el municipio de Castaños con sus cosas buenas y sus necesidades?

R=Para mi Castaños es mi casa, el pueblo que me vio nacer, al que le debo mucho y que conozco de toda la vida, conozco muchas familias enteras que merecen todo mi respeto por ser la gente de aquí gente de buenos sentimiento y de trabajo, gente de bien a quienes invito a sumarse al proyecto y trabajar para abatir las necesidades del pueblo en forma respetuosa, porque todos queremos un Castaños diferente.

¿Considera que se rodeo de un equipo de trabajo preparado para transformar castaños?

R=Mi gente es gente nueva, honrada y decente que tienen el espíritu de Transformar Castaños, siempre les he dicho que vamos a trabajar de la mano del pueblo y con armonía para lograr un mejor terruño para todos.

¿Al no considerarse político, le teme a las criticas o a las zancadillas de personas que no están de su lado y que lejos de apoyar critican?

R=No tengo ningún temor, voy a trabajar con decencia y transparencia, si la gente me critica, bienvenida sea la crítica si es constructiva, aquí estamos abiertos a todas las opiniones si estas van a servir para mejorar al municipio.

¿Cómo ve al municipio de Castaños en un futuro?

R=Castaños desea de nosotros algo bueno, nosotros no vamos con ambiciones particulares sino con la limpia intención de tener un pueblo bueno para todos, de corazón les digo que voy a responder al voto de confianza que me dieron para ver en un futuro un pueblo mejor, con mejores calles, mejores servicios y con mejor calidad de vida para todos.

¿Cómo dejan sus antecesores el municipio, será tarea fácil o difícil dale otra visión?

R=Administrar un pueblo nunca va a ser fácil, pero el que las cosas salgan bien radica más que nada en la buena organización, conjugar ideas y trabajo para lograr muchas cosas buenas, el pueblo nos confía y no los vamos a defraudar.

¿Qué debe esperar la gente del próximo Alcalde?

R=De mi deben de esperar un amigo que estará al frente siempre de sus necesidades, con una administración de puertas abiertas y con la apertura a nuevas ideas, no habrá distingos de personas, ni de credos ni partidos, para mí existen solo seres humanos a quien debo servir con honestidad.

Así como entre al municipio pretendo salir, la gente debe tener la confianza como siempre, tocarnos las puertas y darnos a conocer sus necesidades, yo durante mi vida he recibido difamaciones, calumnias y descréditos, por ello a mis adversarios los invito con todo respeto a que se sumen a trabajar con el objetivo de sacar adelante al municipio, lo malo que se vaya de lado y lo bueno es bien recibido.

Pretendo ser para la gente un amigo que busca cambiar la vida de todo el pueblo, juntos podemos servir a la comunidad y terminar con los rezagos que existen, impulsar a los jóvenes para que, como yo, salgan del municipio ya sea para estudiar, para hacer algún deporte o desarrollarse en cualquier disciplina y luego regresen ya realizados a ser buenos con quienes los vieron nacer, regresando a la vida lo bueno que no ha dado sirviendo a la comunidad.

Quiero agradecer a quienes nos dieron el voto de confianza, vamos a trabajar con honradez, ya la elección quedó atrás y nos espera un pueblo con carencias, pero lleno de gente honrada y trabajadora dispuesta a salir adelante.