La basura política no me afecta: Piña

"Todo eso es basura política y no me afecta en lo más mínimo", dijo el alcalde Roberto Piña quien señaló que es un asunto que debe resolver el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado.

Se ha presentado una denuncia de juicio político en el Congreso del Estado de Coahuila en contra del alcalde, la cual se fundamenta en supuestas violaciones a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Entre las acusaciones se destacan graves violaciones a los derechos humanos, presuntamente por actos de discriminación y violencia política de género. Además, se señala que las acciones del alcalde han causado prejuicios significativos al municipio.

Al respecto, Roberto Piña, al ser cuestionado sobre la denuncia de juicio político en el Congreso del Estado de Coahuila, declaró que tales acusaciones no le afectan y que acatará cualquier determinación que la ley establezca al respecto.

"Los tiempos no los manejo yo, son circunstancias que no manejo y que no están en mi jurisdicción hacer o tomar decisiones, es un tema que traen entre el Tribunal Electoral y el Congreso del Estado. Hay dos personas pugnando por una misma posición y yo no soy quien diga que si o que no".

Señaló que hay procesos que tanto el congreso y el tribunal tienen que cubrir y que no lo han hecho, siendo la etapa final que aparezca en el Diario Oficial, el cual acaba de salir los primeros días de este mes de marzo.

"No es la primera, en los últimos días debo tener unas diez demandas, anda gente oficiosa nomás en eso. Nosotros nos hemos conducido en el marco de la legalidad en todos los procesos de la administración y lo vamos a seguir haciendo".