La capilla es de todos

FRONTERA COAH.- "En estos tiempos más que nada hay que estar fuertes en la fe", consideró Norberto Carrizales, señaló que la capilla de San Judas Tadeo no le pertenece, es más bien del pueblo que tiene especial devoción y que año con año acuden a compartir un poco de las bondades que reciben.

"Yo no construí la capilla, creo pero con mucha firmeza que la construyo el mismo San Judas Tadeo porque cuando buscábamos cumplir una promesa que hicimos con él años atrás, no encontraba, no me daban permiso en carreteras a Castaños, rumbo a Monterrey, rumbo a Sabinas en Estancias no encontraba nada", comentó.

Pero cierta noche, en un sueño que tuvo, alguien le dijo que para qué seguía buscando, que ya tenía un lugar, cuando despertó consideró este predio en el Ejido 8 de Enero, un lugar especial ubicado sobre la carretera 30, todo fue tan rápido que no alcanzó a similar pero lo primero que se hizo fue la capilla y después lo demás que es parte del balneario Las Buganvilias.

Fue así que Norberto Carrizales cumplió la promesa que le hizo a San Judas Tadeo cuando corrió, viajaba en avión de Chihuahua con destino a Monterrey cuando se presentaron inconveniencias y todos los pasajeros temerosos creyeron que morirían, fue entonces que se hizo esta promesa que se cumplió y que sin duda ha rendido frutos.

"El dueño de la capilla son todos, yo aquí medio coordino para esta fiesta pero no tendría manera de decir ya no voy a hacer la fiesta, no ya no es mío es de toda esta gente", señaló.

Han pasado 23 años desde la construcción de la capilla, para ser exactos fue en marzo del año 2000 cuando el "Sr. Tenorio", el albañil acudió y midió a pasos, pidió el material, cuando estaban en la construcción la gente que circulaba por el lugar se paraba a preguntar ¿qué estaban haciendo?

Señaló que este es el lugar adecuado, por el tránsito, considera que al Santo le gustó este lugar y por eso mismo la reacción de la gente, pues es impresionante la cantidad de personas que acuden cada año.

Reconoció la labor de los elementos de Seguridad Pública, de Protección Civil y Transporte y Vialidad, así como de las atenciones del alcalde Roberto Piña que está atento de estas actividades que sin duda, fortalecen lo que representa el Ejido 8 de Enero y La Cruz, un aspecto espiritual y religioso.