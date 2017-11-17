“La paz es mi mejor logro”

SAN BUENAVENTURA, COAH.- “La paz es el mejor logro y la mayor satisfacción que me llevo de mi labor como Gobernador”, dijo el mandatario estatal Rubén Moreira Valdez.

En breve entrevista dijo que muchas metas impuestas a inicio de su sexenio se rebasaron como fue la generación de empleos que a la fecha son 170 mil cuando que el compromiso eran cien mil.

Dijo que se están entregando obras en todo el Estado como resultado del esfuerzo realizado con los 38 alcaldes para beneficio de sus respectivos municipios.

Cuestionado respecto al retén ubicado en Cuatro Cienegas dijo que el contrabando es un delito y eso está destruyendo la economía nacional es como si dejara entrar el acero chino sin arancel, por lo que es necesario impedir la entrada de vehículos que ni siquiera se quedan en el Estado sino que van hasta Durango.

Al hablar del turismo comentó que los seis pueblos mágicos están funcionando muy bien y citó el ejemplo de Cuatro Ciénegas que todos los fines de semana tiene los hoteles llenos al duplicarse la cantidad de visitantes de tres a seis millones de pesos.

Hoy Cuatro Ciénegas tiene 21 hoteles y se están construyendo tres más por lo que si evitamos que el narcotráfico entre las cosas van a mejorar.

Respecto a las participaciones que se destinarán para el turismo, dijo que sí habrá incremento pero que son bolsas concursales pero Coahuila puede concursar por ellas para mejorar el rubro del turismo.