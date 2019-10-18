Lamenta Lencho decisión de AMLO

FRONTERA., COAH-“Los temas de narcotráfico son temas delicados que no se toman a la ligera, sabemos que el Presidente de la República tomó la decisión que creía conveniente, pero al declararse incompetentes contra los delincuentes provoca inestabilidad e inseguridad y por ello disminuyen las oportunidades de que empresas extranjeras se instalen en el país”.

“No se puede poner en riesgo la integridad de los ciudadanos, pero tampoco puedes ser permisible con los delincuentes”, señaló Lencho Siller.

El presidente municipal Florencio Siller Linaje dijo que es lamentable la situación actual del país, además se pronunció en contra de que se hayan tomado decisiones que permitan a un ciudadano estar por “encima de la ley”.

Dijo que está de acuerdo con que se debe preservar ante todo la seguridad y la integridad de las familias que habitan todos los Estados del país, pero la seguridad es algo que no debe tomarse a la ligera y las decisiones que se toman afecta la sustentabilidad de todos.

Explicó que como autoridades se trabaja día a día para retomar las riendas de la seguridad y para posesionar a cada estado del país en un buen nivel tanto en generación de empleos como en nuevas inversiones, sin embargo hechos de violencia y malas decisiones ponen en desventaja de nueva cuenta al sector productivo de cada estado de la república.

“México es un país próspero en todos los sentidos, los inversionistas saben de la mano de obra calificada que existe en cada estado, pero los brotes de violencia que tambalean la seguridad y estabilidad del país, deben atacarse de raíz para evitar que se ponga en entre dicho las leyes mexicanas”.

Recalcó que espera que espera que el presidente de la república tome la rienda del país en cuanto a seguridad se refiere y no se permitan actos de violencia como los suscitados, toda vez que con ellos las inversiones irán a la baja, lo cual lesiona la economía de México y causa un daño en todas las familias.