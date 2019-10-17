Lamenta Lencho violencia sindical

FRONTERA., COAH.- El presidente Municipal Florencio Siller Linaje lamentó los hechos que se suscitaron el pasado miércoles en las instalaciones del sindicato de la 288 donde trabajadores “napistas” tomaron por la fuerza el recinto sindical, provocando hechos de violencia que terminaron con varias personas heridas. “Paz laboral y mano de obra calificada es lo que requieren los inversionistas de otros países para instalarse en los municipios y de nada sirve que los gobiernos busquen las condiciones idóneas para atraer más fuentes de empleo, si con este tipo de hechos generan incertidumbre para las nuevas inversiones”.

Pide Alcalde Florencio Siller a los trabajadores el cuidar la fuente de empleo y mantener la paz laboral.

Explicó que los trabajadores deben de apegarse a la ley, al derecho y a los estatutos sindicales para evitar estos conflictos que ponen en riesgo a los trabajadores de una empresa que aún con los problemas ha mantenido firme y segura la fuente de empleo para la gente de la región.

“Los verdaderos trabajadores no deben de caer en provocaciones, ya que la manera de proteger el empleo es evitando estos hechos de violencia que desestabilizan la paz laboral, los pleitos sindicales deben de atenderse dentro del recinto y se deben de acatar las decisiones de los trabajadores, para evitar enfrentamientos”.

Mencionó que los disturbios causan temor entre los inversionistas que “sacan la vuelta” a los trabajadores problemáticos, ya que ellos buscan plantillas laborales que den seguridad a la empresa y no la pongan en riesgo con este tipo de acontecimientos que trastocan la seguridad de todos los habitantes de la Región.