Lamentan que PT no acepte derrota

FRONTERA COAH-. A pesar de que ya se hizo un reconteo de votos, Javier Castillo busca impugnar la elección en Frontera, ante esto Gerardo Oyervides presidente del PRI dijo que lo mejor es aceptar la derrota.

Dijo que Javier Castillo hizo una buena labor, cada uno de los partidos hizo lo propio y lo mejor es aceptar la derrota.

"Que lastima que Javier no reconozca que se perdió, se debe preparar para la siguiente, esta etapa ya es de alguien que hará historia por ser la primer alcaldesa, la gente tomó esa decisión cuando acudieron a votar, vieron el trabajo que estamos haciendo los piirstas", comentó.

Dijo que no fueron favorecidos con el tema de la presidencia de la República incluso se comentaron que no concuerda en donde lugares con un cierto número de votantes rebasaron y sí era de 600 llegaron hasta los mil votantes, lo que no se explican cómo es que pasó.