Le irá bien a Frontera con Miguel Riquelme

Frontera.- Con un trabajo coordinado en el que no se verán los colores y sí los beneficios que se puedan obtener para los ciudadanos, el alcalde electo Florencio Siller aseguró que tienen la fortuna de tener una relación personal con el gobernador electo Miguel Riquelme de quien dijo es hombre de trabajo que no dejara ni a frontera ni a ningún municipio del estado sin el trabajo que se requiera.

Florencio Siller detalló que como priista no tenía la menor duda de que Miguel Riquelme sería el gobernador del Estado, pero también detalló que por las circunstancias que se dieron había qué esperar la decisión del Tribunal que la noche del pasado viernes fue en favor del voto que los coahuilenses otorgaron a Riquelme.

“estoy convencido de que Miguel Riquelme trabajará por todos sin mirar colores partidistas, tengo en lo personal la fortuna de conocerlo y sé que sabrá llevar al Estado por muy buen rumbo y claro para Frontera vienen cosas muy positivas” destaco el Alcalde electo.

Cabe señalar que Florencio Siller detalló que la administración que encabezara en 2018, se tiene proyectada la construcción del hospital general para el municipio y eso ya había detallado sería con todo el apoyo del gobierno estatal que encabezara Miguel Riquelme.