Le sacan la vuelta al examen antidoping

FRONTERA, COAH.- La Dirección de Transporte y Vialidad anució que 22 choferes de taxi citados para su examen antidoping no se presentaron, por lo que podrían quedar inhabilitados para desempeñar el oficio.

José Ángel Ibarra Guajardo reconoció que no todos los taxistas acudieron a realizarse el examen toxicológico y en 8 de los casos, tampoco llevaron su unidad a la revisión físicomecánica y de reiterar la omisión podrían perder hasta la concesión.

Dijo que será hoy por la mañana cuando se reunirá con los secretarios generales de los taxistas para darles a conocer el informe y pedirles que obliguen a sus choferes a presentarse para el examen.

Explicó que el examen es obligatorio y pretende brindar mayor seguridad a los pasajeros y a la población en general.

"Nosotros boletinamos a los conductores que no se realizan el examen a las bases de Monclova, Castaños, San Buena y otros municipios para que no los contraten, ya que el que no se hayan presentado a su examen toxicológico nos da mucho que pensar".