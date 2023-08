"Les diré cuando sea el momento"

FRONTERA COAH-. Mucho revuelo e inquietud por parte de ciudadanos de Frontera por la especulación que se generó sobre que el alcalde Roberto Clemente Piña buscaría la reelección para el próximo proceso electoral, "Una vez llegado el momento tomaré la decisión de sí me reelijo o no, es un derecho que tengo, una oportunidad, pero llegado el momento decidiré", señaló el alcalde.

"Estamos muy lejos de esos procesos, las redes sociales no son para generar incertidumbre como la decisión de participar o no, cuando sea el momento lo haré público pero ahorita no hay nada", comentó el alcalde.

"Ahí andan gentes locas que sí hay una competencia para flor del ejido, se apuntan y sí la competencia es para reina de calabaza, también se apuntan, yo tengo claro en cuanto a lo que estoy trabajando y haciendo", agregó.

No lo descartó pero llegando el momento tomara la decisión junto a su familia porque esta consiente de que ser presidente municipal no es cualquier cosa, habrá quien lo tome como algo para elevar el ego pues de lo contrario no tienen un puesto de elección popular la vida no les significa nada.

El alcalde mencionó que todos los días trabaja, buscando generar solución a las cosas, por lo que recomendó a quienes quieran ser alcalde de una manera responsable a que primero la piensen, los que siempre se apuntan para todo a esos no, pues el alcalde comentó que les alcanza solamente para 2 mil votos, mencionó que sí alguien no es feliz en su hogar la presidencia municipal no dará esa felicidad.

"Lo primero que tiene que pasar es que esté vivo y tenga salud, para tomar esta responsabilidad que a {i me ha convertido en mejor personal, tal vez hay quienes no piensen así, hay quienes creen que deben trabajar en la administración pero he tenido responsabilidad en eso, habrá quien piense que no esté haciendo un buen ejercicio.

Dijo que se siente a gusto, la gente de Frontera está a gusto con su trabajo y eso es lo más importante que hasta este momento se ha generado obra y beneficio para todos, porque su administración es Frontera para todos.