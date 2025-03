Les queman dos vehículos

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- Juan Albino Hipólito y Magda Arévalo, una pareja de adultos mayores de la colonia Saca de Bucareli 2, vivieron momentos de terror durante la madrugada del viernes cuando sus vehículos fueron incendiados a las afueras de su domicilio. Uno de los automóviles, recién adquirido y sin seguro, quedó completamente consumido por las llamas.

El siniestro ocurrió en la carretera rumbo a Abasolo, mientras la pareja dormía en la parte trasera de su vivienda. Fue gracias a una vecina que no podía conciliar el sueño, que lograron salir a tiempo y evitar una tragedia mayor.

"Yo no podía dormir y cuando pasé por la ventana es que vi las llamas enormes. Como pude salí y había una patrulla ahí, pero no hacían nada. Fui a despertar a más vecinos y ellos fueron quienes le marcaron a Magda porque yo no podía usar el celular de la impresión. Se escuchaba muy fuerte el tronadero de llantas", relató la testigo en exclusiva para Periódico La Voz.

De acuerdo con los vecinos, en la parte final de la colonia habitan personas en situación de calle y consumidores de drogas. Hace apenas tres días, alguien ingresó al domicilio de la pareja para robar material. Pese a la situación, el señor Juan Albino solo pidió que le regresaran el valor del material sustraído y evitó interponer una denuncia.

Sin embargo, tras el incidente, sus vehículos fueron incendiados y, según trascendió, en el lugar se encontró un galón de gasolina, lo que refuerza la hipótesis de un ataque intencionado.

Durante la mañana del viernes, el matrimonio se dedicó a realizar los trámites correspondientes ante las autoridades, mientras familiares y vecinos permanecían en el lugar, sorprendidos por lo ocurrido. Todos coincidieron en que Juan y Magda no tenían problemas con nadie, lo que incrementa la incertidumbre en la comunidad.