Levantan plantón en la Ignacio Zaragoza

FRONTERA., COAH.-Después de que miembros de la sociedad de padres de familia de la Secundaria General No. 2 Ignacio Zaragoza cerraran el ingreso a estudiantes de ambos turnos en protesta a la falta de docentes para cubrir 80 horas clases, el director del plantel dijo que acudió a la ciudad de Saltillo donde se le autorizó el ingreso de dos docentes para cubrir las materias pendientes, mientras que el resto de las horas las cubrirán los maestros que ya prestan su servicio en la institución.

“Ya nos dieron la solución definitiva, por lo que los 14 grupos tendrán cubiertas sus horas clase”.

Juan Escobedo Leal, dijo que acudió a la Secretaría de Educación para llevar las protestas de los padres de familia para que le autorizaran personal para que de forma interina impartiera las hora clase de materias como español, matemáticas e inglés entre otras que desde el inicio del ciclo escolar los estudiantes no estaban recibiendo.

Dijo que la preocupación de los padres de familia era algo lógico, toda vez que sus hijos no estaban recibiendo las clases como es debido, por esa razón de manera inmediata acudió con el oficio y la solicitud para que se le permitiera ingresar maestros interinos a cubrir los horarios correspondientes en los diferentes grados de estudio.

Aceptó que desde que inició el ciclo escolar se contaba con pocos docentes para dar cobertura a más de 80 horas clases que los jóvenes no estaban recibiendo, por lo que se solicitó la autorización al área encargada de las escuelas secundarias en la SEP para que de forma inmediata se autorizará el ingreso de los maestros y la solución del cien por ciento de esta problemática.

“Ya nos autorizaron los docentes de manera interina, de todas formas les dejamos las propuestas para que los más pronto posible se determinen los docentes de planta que darán clase la totalidad del ciclo escolar, por esa razón los padres de familia decidieron levantar el paro y abrir las puertas de la institución donde ya hubo clases normales”.