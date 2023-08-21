Libre asesino de Abelino Guevara

CUATRO CIÉNEGAS COAH-. El asesino de Abelino Guevara Tobías de 62 años quedó en libertad, como se recordará fue asesinado a golpes por cuatro sujetos que lo dejaron abandonado a su suerte, hoy la familia pide justicia.



Fue a través de un video que la familia se dio cuenta del ataque que sufrió Abelino cuando salió de una quinceañera en la sección 5 de maestros en el municipio de Cuatro Ciénegas, la familia tienen identificadas a estas personas además hay testigos de lo que ocurrió, pero quien fue detenido es Eduardo N.

La familia interpuso una demanda y aunque el responsable fue detenido, el juez determinó que quedara en libertad con el uso del brazalete electrónico y que hiciera reparación del daño, lo que a la familia del difunto no le pareció.

Los familiares mencionaron que se cambió el delito de homicidio en riña cuando en primera era homicidio simple doloso, por eso la familia está inconforme porque de acuerdo a los videos que la familia tiene en su poder Don Abelino no pudo defenderse, ni oportunidad le dieron.

Por lo que la familia manifestó que es injusto lo que se ha hecho al dejar en libertad al asesino de quien era un excelente persona, un buen padre y buen suegro que lo único que hizo ese día fue ir a divertirse a una fiesta sin pensar en que esa noche alguien le arrebataría la vida.