Liga de beisbol, agradece a Hugo

San Buenaventura, Coahuila.- El profe Hugo Iván Lozano Sánchez alcalde de San Buenaventura recibió un reconocimiento de parte de la Liga de Béisbol San Buena.

Lo anterior por el impulso que el joven Edil junto a Fomento Deportivo que dirige el regidor Juan Antonio Portillo y Director Martín Martínez, han dado a las promesas del Rey de los deportes con el acondicionamiento de campos y la Unidad donde hoy se cuenta con mejor iluminación.

Los entusiastas niños destacaron en su mensaje que gracias a los 4 reflectores led de 400 wats tienen mejor visibilidad para entrenar o competir en juegos nocturnos.

El manager Enrique Campos y coach Víctor Posada del equipo Yankees entregaron un reconocimiento a nombre de las categorías infantil de 9 y 10 años, 11 y 12, adolescentes de 13 y 14 años , juvenil 15 y 16 años.

Mientras la Liga ribereña también externó que el alcalde Hugo Lozano ha cumplido su compromiso para mantener en condiciones favorables los espacios para entrenamiento y formación de más deportistas.

El pequeño beisbolista Rodrigo Carranza de 7 años fue quien entregó el reconocimiento al alcalde a nombre de los niños que juegan en la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Ribereña, A.C. una liga afiliada ante la Federación Mexicana de Béisbol, así como a la Asociación de Béisbol de Aficionados de Coahuila y Asociación de Ligas Infantiles y Juveniles de la República Mexicana.